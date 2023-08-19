Губернатор Артюхов инициирует совещание в правительстве РФ по максимальным северным для федералов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что осенью в правительстве РФ должно состояться обсуждение законопроекта о северных надбавках для сотрудников федеральных ведомств. Речь идёт об отмене принципа накопления северного стажа, за который положена максимальная северная надбавка к зарплате. Такой законопроект предложил Минтруд после поручения президента Владимира Путина.

По словам г-на Артюхова, пока что финансисты поставили инициативу на паузу. Однако он будет и дальше лоббировать принятие новых правил. О том, как идёт работа по отмене накопления стажа для получения максимальных северных надбавок, Дмитрий Артюхов рассказал на встрече с жителями Тарко-Сале 19 августа 2023 года.

«Активно с этим проектом работаем. Буквально вчера, позавчера, был в Москве. Там в ожидании госсовета с президентом были половина правительства. Их тоже мучил всеми способами. Сейчас такой период у страны, когда новые расходные обязательства очень тяжело принимаются. Причём, к сожалению, в этой теме мало кто разбирается: считают, что это порождает новые расходы. Мне приходится заново и заново всё объяснять. Что это не увеличение оклада, это то, что положено, но для специалиста, который приехал к нам из другого региона, недоступно», – рассказал губернатор автономного округа.

Процентную надбавку к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера в общем случае получают через 5 лет работы на Севере. На Ямале из средств окружного бюджета такие надбавки платят сразу в максимальном размере региональным бюджетникам и чиновникам. Сотрудникам федеральных ведомств зарплату платят из федерального бюджета, соответственно, надбавки для них тоже в федеральных полномочиях.

Ранее Минтруд, который подготовил поправки, сообщал, что при этом не потребуется выделения дополнительных средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов. Средства на максимальные северные можно будет изыскивать из общего фонда оплаты труда, так как в него изначально закладываются максимальные суммы надбавок.

Однако, очевидно, такая формулировка не устраивает финансистов из федерального правительства. По словам губернатора Ямала, работа идёт тяжело, финансисты всё рвно ссылаются на новые расходные обязательства бюджета – новые территории и поддержка армии.

«Но мы работу ведём. В правительстве осенью инициируем совещание. Будем эту тему дожимать», – пообещал губернатор ЯНАО.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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