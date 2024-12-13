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Пятница, 13 декабря 2024, 12:29 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов анонсировал новый законопроект об отмене принципа накопления «северных»

В правительстве почти готов новый документ, который разрешит выплачивать максимальные северные надбавки с первого дня службы некоторым категориям работников федеральных структур. Однако этот документ охватывает далеко не все категории, которые были предложены северными регионами. Такими данными поделился глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время своей «прямой линии» 9 декабря.

«Документ, который частично решает этот вопрос (отмена принципа накопления стажа для выплаты максимальных северных – прим.ред), находится на финальном согласовании. Это общестрановой документ. Это будет хороший шаг, но он не будет многие профессии и многие направления охватывать. Это полумера, но в любом случае это движение», – рассказал о работе над новым законопроектом губернатор автономии.

Он напомнил, что Ямал начал решать проблему низких зарплат у сотрудников федеральных ведомств с помощью своего бюджета. Доплаты получают сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, зарплата которых не больше трёх прожиточных минимумов. Также участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних, работающие в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, получают прибавку в 35 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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