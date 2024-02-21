Губернатор Артюхов попросил у сенаторов помощи в установлении максимальных «северных» без учёта стажа

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил помощи сенаторов в разработке решения, которое поможет выплачивать максимальные северные надбавки федеральным служащим на Крайнем Севере с первого дня работы. Просьбу он озвучил во время «часа субъекта» на заседании Совета Федерации 21 февраля 2024 года.

«Это очень системный вопрос для всех северных территорий. И самая острая проблема касается федеральных служащих. В первую очередь это МВД, МЧС, Росгвардия. Просил бы сегодняшним решением вынести эту тему на площадку Совета Федерации, на площадку совета по вопросам развития Арктики. Она нашла поддержку у президента, но требует обсуждения и нахождения компромисса с финансово-экономическим блоком», – сказал губернатор.

Валентина Матвиенко поручила своим коллегам заняться вопросом. «Понимаю, что не сразу, понимаю, что может быть не повсеместно. Давайте поддержим Дмитрия Андреевича и начнём над этим работать», – сказала председатель СовФеда.

Президент Владимир Путин давал поручение проработать вопрос весной 2022 года. Минтруд разработал законопроект, но его не поддержали в правительстве: не был обоснован и указан источник средств на выплаты надбавок без учёта стажа.

Вместе с этим власти Ямала приняли решение выплачивать из бюджета округа надбавки полицейским, росгвардейцам и сотрудникам МЧС, у которых низкие зарплаты.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube