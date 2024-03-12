Сенаторы попросили у правительства денег для курорта на Ямале

Совет Федерации поддержал некоторые предложения Ямала, которые озвучил губернатор Дмитрий Артюхов во время дней субъекта в Верхней палате Федерального собрания. Об этом свидетельствует документ на сайте СФ – список рекомендаций для правительства РФ и сенаторов. В том числе рекомендации о выделении денег из федерального бюджета – ведь самостоятельно сенаторы не могут принимать решение о предоставлении субсидий из бюджета РФ регионам. Деньги сенаторы предлагают дать на озеро Ханто, на курорт Рай-Из и на дорогу к курорту.

При этом в итоговом решении СовФеда нет ничего о просьбе г-на Артюхова разработать документ, который поможет выплачивать максимальные северные надбавки сотрудникам федеральных ведомств с первого дня работы на Крайнем Севере. Однако это не говорит о том что вопрос не поддержали, считают в правителстве автономного округа. Вопрос федеральный, он касается не только Ямала, поэтому его не стали включать в список решений для развития ЯНАО. «Валентина Матвиенко сообщила, что переговоры с правительством будут продолжены. Но в каком виде документально это будет оформлено – мы пока не знаем», – уточнили в региональном правительстве.

Первое, на что сенаторы рекомендуют дать денег региону – это создание горнолыжного комплекса «Рай-Из». Ранее правительство Ямала нашло инвестора для строительства курорта. Теперь же чиновники региона просят выдать им субсидию в рамках госпрограммы «Развитие туризма». О какой сумме идёт речь и почему потребовалось федеральное финансирование – неясно. Во время выступдения г-н Артюхов не расшифровывал просьбу.

Кроме того, денег попросили и на софинансирование строительства автодороги «п. Харп – Горнолыжный центр – Международная арктическая станция «Снежинка» (участок п. Харп – Горнолыжный центр).

Помимо этого, члены СФ согласились поддержать просьбу о предоставлении денег из федерального бюджета на расчистку озера Ханто в Ноябрьске (а для этого озеро просят включить в разрабатываемый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов РФ на 2025-2030 гг.).

Другой важный, но до сих пор нерешённый вопрос – источник финансирования автодорожной части моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги. «Рекомендовать Минтранспорта РФ совместно с «Российские железные дороги» и правительством ЯНАО проработать вопрос о строительстве автодорожной части совмещённого мостового перехода через реку Обь в районе города Салехарда с автодорожными подходами, в том числе в рамках развития агломерации Салехард – Лабытнанги, с учётом наличия разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения «Главное управление госкспертизы», – написано в итоговом документе СФ.

Ещё одно направление – это вопрос обращения со снегом, вывезенным с улиц. Власти Ямала просят федералов упростить требования к местам складирования снега для городов Арктической зоны РФ. А именно – применять «сухие» снежные свалки без фильтрации талых вод и устройства очистных сооружений. А для маленьких городов и вовсе отменить требование о строительства снежных свалок.

Сенаторы в итоговом документе рекомендуют правительству создать геоинформационную систему для существующих и строительства планируемых объектов капитального строительства для прогноза таяния мерзлоты.

Крое того, власти Ямала хотят получить поддержку для модернизации морской инфраструктуры порта Сабетта.

Ещё одно поддержанное сенаторами ямальское предложение, которое касается водных объектов – увеличение пропускной способности и повышение безопасности судоходства в районе речного порта Лабытнанги и Обской губы.

Власти Ямала также рассчитывают на доработку проекта программы по восстановлению популяции муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Чиновники ждут, что федералы обозначат источники мероприятий по искусственному воспроизводству муксуна, нельмы, чира и механизмов формирования спроса на выращиваемую молодь.

Теперь регион должен представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций.

Результаты работы должны будут представить сенаторы от региона в октябре 2024 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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