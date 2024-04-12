Власти Ямала освободят от налогов горнолыжный комплекс

Власти Ямала предоставят налоговые льготы туристическим проектам. Соответствующий законопроект готов, его должны рассмотреть депутаты на ближайшем заседании Заксобрания 24 апреля.

В случае одобрения предложений правительства, льготы начнут действовать уже с 1 января 2024 года и сохранятся до конца 2028 года.

Поправки вносятся в закон «О налоге на имущество организаций». В изменениях говорится, что от налогов освобождаются организации в отношении объектов, включённых в перечень объектов туристской индустрии автономного округа.

Конкретный перечень объектов в ЯНАО найти не удалось. Однако, согласно федеральным нормам, поддержку получит в том числе горнолыжный комплекс Рай-Из.

Так, в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ, в перечень объектов туриндустрии входят:

– гостиницы;

– кемпинги;

– объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

– горнолыжные трассы и горнолыжные комплексы;

– аквапарки;

– многофункциональные комплексы, включающие номерной фонд гостиниц и (или) санаторно-курортных организаций;

– входящие в состав многофункциональных комплексов развлекательные комплексы (центры), и (или) спортивно-оздоровительные комплексы (центры), в том числе детские, и (или) конгресс-центры, и (или) яхт-клубы и яхтенные марины;

– стационарные объекты для организации обслуживания населения на территории пляжей (в том числе в составе многофункциональных комплексов);

– объекты общественного питания, входящие в состав вышеизложенного перечня.

По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова власти автономного округа уже оказывают серьёзную поддержку туристическим проектам. В том числе с господдержкой будет строиться горнолыжный комплекс на горе Рай-Из. А некоторые турбазы и вовсе строятся за бюджетный счёт, с помощью субсидирования околоправительственных фондов. Как, например, турбаза Харбейская.

Власти Ямала также попросили поддержку федерации на горнолыжный комплекс Рай-Из. О какой сумме идёт речь и какой ответ дали чиновники в Москве – пока не сообщается.

Салехард, Наталья Ефремова

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