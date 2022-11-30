Поставки оборудования для ямальской турбазы задерживаются из-за санкций

Власти Ямала установили срок модернизации турбазы Харбейская. Согласно готовящимся поправкам в документы, это июнь 2023 года. Ранее чиновники сообщали, что строительство будет завершено в 2022 году. Весной 2022 года губернатор Дмитрий Артюхов говорил, что проект находится в завершающей стадии. В сентябре он заявил ТАСС, что «начало эксплуатационной стадии – 2023 год». Поскольку точных параметров и сроков озвучено не было, неясно, какой срок открытия планировали чиновники.

При этом в пресс-службе правительства ЯНАО в конце ноября пояснили, что из-за санкций возникли проблемы с поставками оборудования. «Из-за внешнеэкономического санкционного давления произошёл перенос сроков поставок отдельных видов материалов и оборудования, которые применяются при исполнении контрактов. При этом плановый срок сдачи объекта не меняется», – говорится в пояснениях.

Общая стоимость базы также неизвестна – чиновники её не раскрывают. Базу строят, предоставляя финансирование и бюджета не напрямую, а через фонды, некоммерческие организации и автономные организации. Известно, например, что за счёт субсидии из бюджета за 157 млн рублей «Центр развития инвестиционных проектов» строит сети для комплекса.

Кроме того, ранее агентство «Новый День» сообщало, что на следующий год в бюджете Ямала предусмотрена субсидия «Центру развития туризма на Полярном Урале» – 471 млн рублей. Часть из них тоже должна быть направлена на комплекс «Харбейский».

Салехард, Наталья Ефремова

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