Компания ямальских властей хочет построить VIP-турбазу на территории памятника природы

На Ямале собираются построить базу отдыха на территории геологического памятника природы Харбейский. Судя по материалам, размещенным на сайте госзакупок, турбаза будет рассчитана на очень ограниченное число вип-посетителей.

Ни на одном официальном источнике о базе отдыха упоминания нет, очевидно, комплекс вовсе не рассчитан на массовых туристов. Заниматься объектом будет «Центр развития инвестиционных проектов», структура, принадлежащая властям Ямала. Уже размещена закупочная документация на инженерные изыскания, проектирование и разработку архитектурной концепции объекта.

Комплекс будет включать в себя гостиницу на 22 номера с рестораном, баню, ещё одну баню повышенной комфортности, мини-гостиницу, гараж и ландшафтный парк. В качестве источника финансирования указаны собственные средства ЦРИПа. Как именно зарабатывает эта структура – не вполне ясно. Периодически власти Ямала выделяют ей из бюджета субсидии.

Сколько будет стоить vip-база

В течение 2020 года компания периодически размещала заказы на проектирование домиков, которые стоили по несколько миллионов рублей. Но на сайте ЦРИПа нет информации ни о планах по строительству базы, ни о самом проекте.

В январе структура разместила ещё несколько закупок. Отдельно будут оплачены инженерные изыскания – 3,8 млн рублей. На проект уйдёт ещё около 5 млн рублей. За разработку рабочей документации и архитектурной концепции ЦРИП отдаст 1,4 млн рублей.

Гостиница с рестораном будет двухэтажной. Проектировщиков попросят сделать в ресторане витражное остекление. Там обязательно должны быть комнаты для курения и барная стойка. Кормить гостей этого заведения планируют местными деликатесами, рыбой и олениной. Обе бани будут из клееного бруса. Гостевой дом – одноэтажный, с тремя спальнями, гостиной с камином и кухней-столовой.

Ландшафтный парк

Большая территория вокруг жилых объектов отведена под парк. Известно, что его архитектурную концепцию подготовит фирма ООО «МС АРХИТЕКТС». Это московское архитектурное бюро, у которого множество проектов – деревянные жилые дома, парковки, торговые центры, турбазы. Согласно документам закупки, проект ландшафтного парка будет предусматривать размещение ландшафтных зон, ВИП-зон, парковочных мест (20 м/м), деревянных настилов и террас вдоль набережной и деревянной лестницы на смотровую площадку. «Около зоны ресторана предусмотреть деревянную летнюю террасу с перголой и возможностью укрытия тентовым материалом. В различных зонах вдоль берега предусмотреть зоны отдыха у огня и зоны барбекю», – говорится в документах.

Заказчик рассчитывает и на строительство коммуникаций, он просит предусмотреть зоны для инженерных сооружений очистки воды и ДЭС. Архитекторам также придётся предусмотреть дополнительное озеленение, чтобы банные комплексы были скрыты за зелёными насаждениями. «На участке предусмотреть видовые места для размещения арт-объектов и селфи-зон для повышения коммерческой привлекательности территории», – просит заказчик.

Агентство «Новый День» намерено направить запрос в правительство Ямала с просьбой прокомментировать перспективы создания базы отдыха на территории памятника природы Харбейский. Мы попросим чиновников рассказать, внесена ли эта база в программы развития туризма, для кого она строится и когда будет возводиться.

Что известно о компании «Центр развития инвестиционных проектов»

ЦРИП возглавляет Данил Эльтеков, бывший глава Собского рыбзавода. Центр не раскрывает отчётности и крайне мало рассказывает о собственной деятельности и проектах. Однако, известно, что именно у этой компании правительство Ямала арендует в Москве здание для своего представительства.

В 2018 году ЦРИП купил у государственной авиакомпании «Ямал» «Лексус» почти за 8 млн рублей. Агентство «Новый День» об этом подробно рассказывало, описывая странные манипуляции обеих компаний. Получить оперативный комментарий в ЦРИП не удалось.

Туризм на Ямале

Туризм на Ямале пока развивается не слишком хорошо. В регионе есть неудачный пример развития туризма – комплекс «Ямалкан» под Салехардом. Власти региона ещё при прежнем губернаторе Дмитрии Кобылкине выделили субсидию сомнительной организации АНО КАН в 250 млн рублей на создание туристической базы под Салехардом. Там построили домики, ресторанный комплекс. Но вскоре предприятие прогорело и теперь активы распродаются по частям. Вокруг турбазы несколько лет не утихают скандалы, поскольку расходование средств и управление комплексом было не вполне прозрачным.

Есть база отдыха на озере Варчаты в Шурышкарском районе. Однако по данным СМИ, там отдыхает только губернатор. Управлял ею несколько лет назад очередной созданный правительством инновационный фонд «РИФ Ямал». Периодически туда летают вертолёты, заказанные другой резиденцией губернатора – гостичнино-транспортным комплексом «Ямальский» (документы, свидетельствующие о вертолётных перевозках по маршруту Салехард-район озера Варчато, есть в распоряжении редакции).

Салехард, Наталья Ефремова

Салехард. Другие новости 01.02.21

На Ямале два человека сгорели при пожаре в общежитии. / Власти Ямала в очередной раз выбрали проектировщика аэропорта Салехарда. / Ямал снова не вышел митинговать за Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»