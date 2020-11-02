В правительстве ЯНАО прокомментировали продажу проблемного актива «Ямалкан»

Ресторан «Ямалкан» под Салехардом, который является частью бывшего туркомплекса, ушёл с торгов. Его приобрела компания «Проектстройсервис» за 11,5 млн рублей. Примечательно, что рыночная стоимость имущества, согласно отчёту об оценке – 136 млн рублей (здание и право аренды земли под ним).

В пресс-службе правительства ЯНАО в ответ на запрос агентства отметили, что здание «Туристический центр Ямалкан» продано в рамках процедуры конкурсного производства АНО «КАН» в соответствии с требованиями закона «О несостоятельности (банкротстве)».

«Порядок реализации здания «Туристический центр «Ямалкан», включая начальную цену продажи и условия ее снижения, определял залоговый кредитор – ГК «Агентство по страхованию вкладов», под контролем арбитражного суда ЯНАО», – прокомментировали «Новому Дню» в правительстве ЯНАО.

В компании, купившую скандальный актив, пока не объясняют смысл сделки и не уточняют, для чего планируют использовать выкупленное здание. На имя дирекции «Проектстройсервис» отправлен запрос, ответ на который пока не поступил.

Компания-покупатель – это застройщик из Лабытнанги. Фирма тесно связанная с известной компанией «Ямалтрансстрой» депутата тюменской облдумы и бизнесмена Игоря Нака. Согласно базе данных «Сэлдон», одним из учредителей «Проектстройсервис» является Максим Лясин, директором – Игорь Варвянский. Они оба занимали руководящие должности в компании АО «Ямалтрансстрой».

Ресторан продали в рамках процедуры банкротства структуры АНО «КАН» – она владела туристическим комплексом «Ямалкан» под Салехардом. Несколько лет назад организация получила из бюджета ЯНАО субсидию в 250 млн рублей на строительство комплекса. Застройщиком стала компания «Партнер-Групп».

Комплекс открывал бывший замгубернатора Алексей Булаев и презентовал его как базу для международного туризма и снегоходных соревнований. Он лично курировал объект.

В 2015 году у комплекса начались проблемы. Вскоре застройщик «Партнер Групп» заявил, что с ним до сих пор не расплатились за строительство и подал в суд. Когда стало понятно, что АНО «КАН» вот-вот обанкротится, правительство ЯНАО провело аудит, выяснилось, что субсидия в 250 млн рублей была использована неправомерно.

Так в деле о банкротстве возникли два главных кредитора- застройщик и правительство округа. Процесс до сих пор идёт. Учитывая сумму, за которую продали ресторан, покрыть долги АНО не сможет.

Любопытно, что в 2018 году в дело вступила компания «РМ Групп», она выкупила долги застройщика. Представители компании начали делать публикации в соцсетях, намекающие на манипуляции и махинации, допущенные при строительстве комплекса. Целью своих активных действий они назвали сохранение туркомплекса. Вскоре активность прекратилась.

Салехард, Наталья Ефремова

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