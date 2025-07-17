Топ-менеджер Игоря Нака отказался от депутатства в объединённом Приуральском районе

Экс-директор компании «Проектстройсервис» Игорь Варвянский, действующий депутат Лабытнанги, не перейдёт в новую думу объединённого Приуральского района (куда вошёл и Лабытнанги). Он не подал документы в Избирком. Не будет в новой думе и нынешнего директора компании – Евгения Патлатюка.

Компания «Проектстройсервис» фигурирует в громком уголовном деле экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Трое обвиняемых в деле – Максим Лясин, Григорий Нак и Эдуард Полянский – имеют к ней непосредственное отношение. Они либо занимают должности в фирме, либо входят в число учредителей. Максим Лясин, например, всё ещё числится соучредителем этой компании.

Компания «Проектстройсервис» считается частью бизнес-империи тюменского депутата Игоря Нака. Весной 2025 года в составе учредителей произошли изменения. «Ямалтрансстрой» г-на Нака вышел из состава учредителей.

Но зато в новой думе Приуральского района (дума объединённых в один муниципалитет Приуральского района и Лабытнанги), скорее всего, будут представители самой компании «Ямалтрансстрой». В Избирком подали документы три представителя этой конторы.

Владимир Васильченко – заместитель генерального директора «Ямалтрансстрой», действующий депутат думы Лабытнанги.

Елена Смирнова – начальник отдела складского хозяйства ИТР «Ямалтрансстрой», действующий депутат гордумы Лабытнанги.

Светлана Гречуха – начальник управления диспетчеризации АУП «Ямалтрансстрой, действующий депутат гордумы Лабытнанги.

Все они идут в думу от «Единой России».

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube