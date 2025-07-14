Дело экс-главы Нового Уренгоя Воронова начали рассматривать в Анапе

Коррупционное уголовное дело бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова рассмотрит Анапский городской суд. Сегодня должно было состояться предварительное слушание, сообщается в картотеке суда.

У г-на Воронова не изменилась квалификация обвинения – ему вменяют получение взятки. Сын строителя Игоря Нака Григорий Нак, архитектор Эдуард Полянский и представитель фирмы «Проекстройсервис» Максим Лясин вместе с экс-мэром находятся на скамье подсудимых. Их обвиняют в даче взятки.

Таким образом следствие длилось около одного года. Г-н Воронов напрасно переживал, что оно затянется на годы. Как ранее сообщал глава СКР Александр Бастрыкин, Андрей Воронов ещё будучи замгубернатора (это было до назначения на пост главы Нового Уренгоя) получил от компании «Проектстройсервис» взятку в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в принадлежащем ему жилом доме на общую сумму 7 млн рублей за общее покровительство.

В рамках расследования дела бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова под арест попали наручные часы, дома и другие объекты недвижимости. При обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом на Кубани и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру.

Салехард, Наталья Ефремова

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