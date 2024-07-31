Бывший мэр Нового Уренгоя Воронов осуждён за грабёж пивного киоска

Бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов был судим за грабёж в 1997 году. Эти сведения обнародовал Томский областной суд, пишет издание «URA.RU».

«Приговором Советского районного суда Томска Андрей Воронов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – сообщили журналистам в суде.

В телеграм-канале «Погоны и галстуки» можно найти и сам приговор. В нём сообщается, что преступление было совершено летом 1996 года. Г-н Воронов в компании двоих мужчин подошёл к киоску «Пиво» и потребовал у продавца налить им бесплатно алкогольный напиток. Как пояснила работница киоска, он вытащил её на улицу, причинил телесные повреждения и оскорбил. В суде Воронов заявил, что разозлился на собаку, которая его укусила возле киоска, поэтому не заплатил за пиво.

Сейчас экстренно ушедший в отставку в июне 2024 года мэр Нового Уренгоя находится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки от компании-подрядчика из Лабытнанги. Вместе с ним под стражу поместили и тех, кому предъявлено обвинение в даче взятки.

Новый Уренгой, Салехард, Наталья Ефремов

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