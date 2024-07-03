Бывший замгубернатора ЯНАО и экс-мэр Нового Уренгоя Воронов отправлен под арест до 1 сентября

Сегодня днем в Москве судом был отправлен под арест скоропостижно уволившийся без объяснения причин с должности мэра Нового Уренгоя Андрей Воронов. Ранее «Новый День» сообщал о его задержании силовиками.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы, в Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воронова Андрея Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

По версии следствия, Воронов, занимая ранее должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг, в фактически принадлежащим его семье жилом доме. Это была оплата за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 1 сентября 2024 года.

Москва, Елена Васильева

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