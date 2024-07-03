Четвертого фигуранта коррупционного дела экс-главы Нового Уренгоя Воронова арестовали

Четвёртого фигуранта по делу экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова – Максима Лясина – арестовали в Москве. Он как и два других арестованных коммерсанта имеет отношение к компании «Проектстройсервис». Г-н Лясин является в ней руководителем проекта.

Решение об аресте до 1 сентября принял Басманный районный суд. Обвинение – ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Андрея Воронова обвиняют в получении взятки на посту замгубернатора. В правительстве Воронов работал до того, как возглавил Новый Уренгой.

Салехард, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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