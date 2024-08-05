Два сотрудника фирмы из коррупционного дела Воронова стали кандидатами в гордуму Лабытнанги

В Лабытнанги на выборах зарегистрировали двух представителей компании «Проектстройсервис», которая фигурирует в уголовном деле экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Кандидатами в депутаты стали москвич, гендиректор указанной фирмы Игорь Варвянский («Единая Россия») и производитель работ Александр Медведев (самовыдвижение).

Именно фирма «Проектстройсервис» в 2020 году купила ресторан «Ямалкан» под Салехардом за 11,5 млн рублей. Примечательно, что рыночная стоимость имущества, согласно отчёту об оценке, тогда составляла 136 млн рублей (здание и право аренды земли под ним).

Сейчас три представителя компании арестованы по подозрению в даче взятки экс-мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову. Речь идёт о том периоде, когда г-н Воронов был заместителем губернатора ЯНАО. Под стражей находятся сын известного строителя Григорий Нак (он является исполнительным директором «Проектстройсервис»), Максим Лясин (руководитель проекта) и Эдуард Полянский (архитектор).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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