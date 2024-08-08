В Лабытнанги самовыдвиженца-предпринимателя сняли с выборов

В Лабытнанги, где осенью выбирают гордуму, тоже есть самовыдвиженец, которого не допустили до участия в кампании. Это предприниматель Павел Бабаев. В решении комиссии указано, что у него были ошибки в подписных листах.

Как сообщил агентству «Новый День» сам г-н Бабаев, он не будет оспаривать это решение, так как не видит смысла. Но намерен учесть ошибки и принять участие в следующей выборной кампании на территории города.

Комментируя заявление главы Избиркома ЯНАО Андрея Гиберта, он отметил, что если члены избирательных комиссий не обязаны помогать самовыдвиженцам с документами, тогда этот принцип должен действовать для всех самовыдвиженцев.

Отметим, в Лабытнанги есть самовыдвиженцы, которые смогли соблюсти многочисленные условия и учесть тонкости оформления документов и были зарегистрированы. Все они – сотрудники государственных или муниципальных предприятий. Есть также сотрудник компании, вхяодящий в группу влияния известного в городе бизнесмена Игоря Нака.

Например, Дарья Рубан (делопроизводитель в муниципальном учреждении), Мария Гущина (инспектор центра занятости), Евгений Дегтярёв (муниципальное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»), Александр Медведев (сотрудник нашумевшей из-за дела экс-замгубернатора Воронова компании «Проектстройсервис»).

Ранее многодетная мать из Салехарда Ольга Хоротэтто поделилась эмоциями от участия в выборах в качестве самовыдвиженца: она сообщила, что независимых кандидатов давят и не помогают в заполнении документов.

В Ноябрьске до выборов не допустили всю семью депутата Александра Бондарчука, самого Александра тоже отстранили от кампании. Поводом стали ошибки в подписных листах.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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