Депутата гордумы Ноябрьска Бондарчука сняли с выборов

Избирком отказался регистрировать на выборах в гордуму действующего депутата Александра Бондарчука. У него нашли недостатки в документах, а также подписи поддержавших его людей признали недействительными. Об этом говорится в решении комиссии.

«В установленный срок Бондарчук А.Н. не дополнил заявление о согласии баллотироваться сведениями о том, что он осуществляет свои полномочия депутата городской думы на непостоянной основе», – указывают недостатки в ТИК Ноябрьска.

В числе нарушений в подписных листах тот факт, что две из них собраны на рабочем месте избирателей.

Решение оформлено председателем ТИК Ноябрьска Светланой Ворониной.

Ранее ТИК отказал всем членам семьи Бондарчука в участии в выборах – дочери и сыну, маме и супруге.

«При проверке подписных листов избирательная комиссия, пришла к выводу, что у сына соответствуют действительности 17 подписей, у дочери – 13, у супруги – 3, у мамы – 2, а у меня вообще ни одна подпись не оказалась достоверной. Подписывали подписные листы одни и те же люди», – отметил г-н Бондарчук и сообщил, что будет оспаривать решение комиссии.

В действующий созыв гордумы он попал, будучи выдвинутым от КПРФ. Сейчас он баллотируется как самовыдвиженец.

Г-н Бондарчук часто критикует решения властей. Он также пытался сделать работу депутатов более прозрачной, транслируя заседания думы (сейчас они недоступны для массового пользователя). Всё это вызывает сопротивление представителей администрации и думы.

Ранее Александра Бондарчука оштрафовали за демонстрацию запрещённой символики – на его странице нашли запись от 2021 года, связанную с деятельностью ФБК. Организация запрещена на территории России, признана экстремистской.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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