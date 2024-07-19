В Ноябрьске ТИК отказал в регистрации на выборах детям оппозиционера

В Ноябрьске местный избирком отказал в регистрации двум кандидатам с фамилией Бондарчук. Это Денис Бондарчук 2000 года рождения и Эмилия 2003 года рождения. Решение об отказе ТИК не опубликовал, поэтому причина неизвестна. Эмилия и Денис приходятся, согласно данных URA.RU, дочерью и сыном оппозиционному депутату гордумы Александру Бондарчуку.
Сам Александр Бондарчук также подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Судя по данным ТИК, решение о его регистрации или отказе пока не принято.
Выборы в гордуму Ноябрьска пройдут в сентябре 2024 года.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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