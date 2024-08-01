Матери депутата думы Ноябрьска отказали в участии в выборах

Матери депутата гордумы Ноябрьска Любови Бондарчук отказали в регистрации на выборах. Причина – ошибки в заполнении подписных листов. Г-жа Бондарчук выдвинулась на выборы в качестве самовыдвиженца, как и остальные члены семьи депутата. Ей нужно было собрать подписи в свою поддержку. Из всех собранных подписей походящими признаны только две, этого недостаточно, сообщили в ТИК Ноябрьска.

Любовь Бондарчук выдвигалась по многомандатному избирательному округу № 1. Ранее она сообщала о психологическом давлении – в окна ей светили лазерной указкой, а также бросали пластиковые бутылки.

Решение о регистрации самого Александра Бондарчука – действующего депутата – пока не принято.

Его жену и детей до участия в выборах не допустили, у них нашли ошибки в документах.

Александра Бондарчука нна днях оштрафовали на 1 тыс. рублей за размещение запрещённой информации в 2021 году на странице «Вк».

Ноябрьск, Наталья Ефремов

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