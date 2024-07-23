Депутат Ноябрьска Бондарчук заявил о давлении на его маму

Депутат Гордумы Ноябрьска Александр Бондарчук заявил о психологическом давлении на его маму, которая подала документы для участия в выборах. Он рассказал, что двое неизвестных светили женщине в окно лазерной указкой, а также бросили пластиковую бутылку. Причём бутылка прилетела в окно женщины уже второй раз, отметил политик.

В этом году полномочия Александра Бондарчука заканчиваются, он выдвинулся на новый срок в качестве самовыдвиженца. Вместе с ним участвовать в выборах захотели также члены его семьи – сын, дочь и мама. Сыну и дочери уже отказали в регистрации. У них члены ТИК нашли ошибки в документах, например, помарки в подписных листах (самовыдвиженцам нужно собрать подписи жителей в свою поддержку). Документы мамы депутата ещё на проверке. Сам Александр Бондарчук пакет бумаг ещё не сдал.

«Написали заявление в избирательную комиссию о том, что вчера на протяжении получаса два молодых человека в районе 20 лет в тёмной одежде светили ей лазерной указкой в окна. Далее они подошли к окну, бросили бутылку и убежали. Мама вызвала полицию. Неделю назад была аналогичная ситуация. Две бутылки были брошены ей в окно. Мама тогда не совсем придала этому внимание», – рассказал депутат. Его мама, находящаяся с ним рядом, подтвердила эти сведения.

Г-н Бондарчук также сообщил, что его маме предлагали перевестись в другую участковую комиссию. Он назвал происходящее «ненавящевым противодействием» со стороны представителей органов власти.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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