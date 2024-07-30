Депутата гордумы Ноябрьска оштрафовали за размещение запрещённой информации

Депутата Гордумы Ноябрьска Александра Бондарчука оштрафовали за размещение запрещённой информации в соцсетях. Как рассказал сам г-н Бондарчук в беседе с агентством «Новый День», его встретил участковый, провёл в здание полиции, где составили протокол. Рассмотрев протокол, суд признал депутата виновным в совершении административного преступления.



Как говорится в протоколе, депутат разместил на своей странице «ВКонтакте» материалы с символикой ФБК (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории России).



Штраф составил 1 тыс.рублей.

Г-н Бондарчук c протоколом не согласился и указал, что он связан с оговором злоумышленников. Он добавил, что не размещал запрещённую информацию. Речь идёт о материалах, которые были опубликованы ещё в 2021 году – в суде были предоставлены скрины со страниц «Вконтакте» именно того периода. Кто и когда сделал скрины – неясно. Как пояснил депутат, страница закрыта и уже давно удалена. В суде заявили, что сотрудник ФСБ в июне 2024 года смог зайтина этус траницу и почитать там запрещённые сведения, но как он это сдлал – загадка.

Депутат выдвинулся на новый срок в гордуму Ноябрьска в качестве самовыдвиженца. В Ноябрьске он считатется оппозиционным депутатом, так как часто отказывется согласовывать решения, которые приняты властью. Вместе с ним выдвинулись также члены его семьи. Однако никто из них пока не зарегистрирован. Детям и супруге политика отказали в регистрации. Решение о регистрации самого Александра Бондарчука пока не принято.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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