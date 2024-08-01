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Четверг, 1 августа 2024, 14:08 мск

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Глава Избиркома ЯНАО Гиберт признал отказ в помощи для самовыдвиженцев

фото – тг канал избирательной комиссии ЯНАО

Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт сообщил журналистам, что неопытных самовыдвиженцев не обязаны учить заполнять документы. Такое заявление он сделал после того, как один из участников выборов пожаловался на то, что члены комиссии в Салехарде не разъясняют тонкости заполнения документов, как это делается в других субъектах. Этим самовыдвиженцем была многодетная мама Ольга Хоротэтто. Ей отказали в участии в выборах из-за погрешностей в заполнении бумаг.

«Захотел идти во власть – будь добр, сам читай и изучай. С партиями – да, такое обучение проводилось перед кампанией. С самовыдвиженцами – нет», – сообщил глава избиркома на брифинге, его цитирует издание «URA.RU».

Салехард, Наталья Ефремова

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