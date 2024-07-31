«Самовыдвиженцев давят»: салехардскую общественницу отказалась пустить на выборы

Избирком Салехарда отказал в регистрации на выборах в думу столицы Ямала общественнице Ольге Хоротэтто. Ольга – обладательница медали «Материнская слава Ямала», он также входит в состав правления Салехардского городского отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!».

По её признанию, она хотела «прочувствовать все испытания, с которыми столкнётся обычный гражданин РФ, не имеющий опыта в этом (участии в выборах – прим.ред.). «На своём пути столкнулась с множеством вопросов, решением интересных проблем, которые следует проанализировать и которые в будущем помогут всем неравнодушным самовыдвиженцам проявлять и заявлять о себе, выражая свою гражданскую позицию», – написала г-жа Хэротетто.

Она заявилась на выборы в качестве самовыдвиженца в четвёртом многомандатном округе. Все 14 подписей, которые она собрала в свою поддержку, признаны недействительными.

Судя по всему, общественница разочаровалась в выборах.

«Вывод: самовыдвиженцев давят на этапе подачи документов и сбора подписей, секретарь абсолютно хитрая лиса, в лицо одно, на бумаге второе, на заседании комиссии третье, я не исключаю ошибки свои, но на наши налоги – работающих граждан, должны быть компетентные люди в ТИК, разъяснять требования кандидатам и выдавать памяти, как это делается в соседних регионах», – заключила она.

Салехард, Наталья Ефремова

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