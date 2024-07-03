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Среда, 3 июля 2024, 18:09 мск

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Григорий Нак арестован до 1 сентября

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Еще один ямалец арестован. Исполнительный директор проекта «Проектстройсервис» Григорий Нак отправлен под арест до 1 сентября 2024 года.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нака Григория Игоревича, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере», – сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Москва, Елена Васильева

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