Арестованный экс-глава Нового Уренгоя Воронов попросился в зону СВО

Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов останется в СИЗО до декабря 2024 года. При этом во время рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей он попросил у следствия возможности отправиться на СВО.

«С учётом своей активной гражданской позиции <...> понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», – сказал Воронов, которого цитируют РИА Новости.

Экс-чиновник добавил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем, и что у него отличное здоровье. Воронов заявил, что уже давно хотел отправиться в зону конфликта, но не мог из-за работы.

Напомним, г-н Воронов обвиняется в получении взятки от представителей компании «Проектсройсервис», которая связана с семьёй известного бизнесмена Игоря Нака. Сын Игоря Нака – Григорий, который является исполнительным директором «Проектстройсервис», арестован и тоже находится в СИЗО. Также по этому делу под стражей содержатся руководитель проекта этой фирмы Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский.

Андрей Воронов сообщил об экстренной отставке 28 июня. «С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое – самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи», – уверил чиновник. Но уже через несколько дней его задержали.

Новый Уренгой, Москва, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube