Новый Уренгой возглавит глава Пуровского района Колодин

Новый Уренгой после отставки Андрея Воронова возглавит глава соседнего муниципалитета – Пуровского района – Антон Колодин. Об этом написал на своей странице мэр газовой столицы.

«Поддерживаю общее решение предложить управление городом Антону Колодину. Под его руководством Пуровский район заметно преобразился, это руководитель с большим опытом. Передам все наработки и планы, городская команда всем поможет на месте», написал г-н Воронов в своём канале.

Он уточнил, что его последним рабочим днём будет 29 июня.

Сам г-н Клодин тоже прокомментировал переход на новое место работы. «Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пуровского района. 4 года мы вместе с вами развивали Тарко-Сале и поселения. При значимой поддержке губернатора и компании «НОВАТЭК» с каждым днем старались сделать жизнь в районе еще лучше», – написал г-н Колодин в своём канале.

Новый Уренгой, Пуровский район, Наталья Ефремова

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