Экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали силовики

Экс-главу Нового Уренгоя Андрея Воронова могут подозревать в получении взятки. Сразу несколько телеграм-каналов пишут, что он задержан, а в Басманном суде Москвы находится ходатайство о заключении управленца под стражу.

Информация о том, что с экстренно ушедшим в отставку главой Нового Уренгоя работают силовики, появилась вчера в канале «Мухоморы Харючи». Сегодня канал сообщил о том, что вместе с г-ном Вороновым задержан бизнесмен Нак, а преступление касается строительства большого собора в Салехарде.

Уже вечером на сайте Басманного суда Москвы удалось найти карточки дел Андрея Воронова и Григория Нака (сын известного ямальского строителя Игоря Нака). Воронову вменяют получения взятки, Наку – дачу взятки.

По сведениям канала BAZA, задержаны также бизнесмены Максим Лясин и Эдуард Полянский. Их тоже подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Сегодня задержанным должны избрать меру пресечения.

Андрей Воронов ушёл в экстренную отставку в пятницу, 28 июня. Свой уход он никак не объяснил, сообщив, что предложит управлять газовой столицей мэру соседнего муниципалитета Антону Колодину.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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