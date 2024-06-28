Дума Нового Уренгоя прямо сейчас принимает отставку Воронова

В Новом Уренгое сейчас идёт заседание думы, на котором глава Андрей Воронов слагает полномочия. Об этом агентству «Новый День» сообщили в самой думе.

После этого, очевидно, будет назначен конкурс на пост мэра газовой столицы. Пока никакой информации об этом нет.

Г-н Воронов написал о своей отставке сегодня утром. Заявление стало неожиданностью. Новое место работы и причину ухода с должности он не назвал.

Дозвониться в думу Пуровского района не удалось. Возможно, там также проходит экстренное заседание, где принимают отставку Антона Колодина. Напомним, именно он должен возглавить газовую столицу после отставки Воронова.

Новый Уренгой, Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube