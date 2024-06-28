Пуровские депутаты согласовали отставку Колодина

Депутаты Пуровского района также провели экстренное заседание думы, на котором приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Антона Колодина. Об этом сообщили в думе.

Исполнение обязанностей главы района возложено на Кирилла Трапезникова, первого заместителя главы администрации. Г-н Трапезников, как сообщалось, ранее возглавлял больницу Нового Уренгоя. То есть на пост замглавы района он назначен с должности главврача.

О том, что г-н Колодин уходит в отставку и возглавит Новый Уренгой, стало известно сегодня утром.

Экстренное заседание думы уже провели депутаты Нового Уренгоя – они также приняли досрочную отставку Андрея Воронова.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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