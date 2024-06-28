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Пятница, 28 июня 2024, 10:05 мск

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Пуровский район возглавил главврач

фото – НЦГБ в ВК. Кирилл Трапезников

Исполняющим обязанности главы Пуровского района назначен Кирилл Трапезников. Это главврач Новоуренгойской городской больницы.

Согласно информации на сайте Пуровского района, г-н Трапезников окончил школу в Тарко-Сале. После получения высшего образования работал врачом-хирургом высшей категории в Тюмени, Ноябрьске и Тарко-Сале. У него два высших образования, в том числе в сфере муниципального управления.

Глава Пуровского района Антон Колодин объявил о своей отставке сегодня утром. Известно, что он возглавит Новый Уренгой после ухода с должности главы города Андрея Воронова.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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