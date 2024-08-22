На место арестованного экс-мэра Нового Уренгоя назначили Колодина

В Новом Уренгое депутаты утвердили на посту главы города временно исполняющего обязанности мэра Антона Колодина.
«Спасибо за доверие. Сделаю всё, чтобы его оправдать», – написал в своём тг-канале г-н Колодин.
При этом ни дума, ни сама администрация ещё не опубликовали информацию о назначении главы. До сих пор скрываются имена остальных кандидатов на пост руководителя. Ранее один из претендентов на это место – Валентина Харинова – сообщила, что она не запрещала рассказвать о себе конкурсной комиссии.
Антон Колодин был назначен на место и.о. главы города после экстренной отставки Андрея Воронова, которого через несколько дней задержали. При этом г-н Воронов написал в своём прощальном посте, что Колодин выбран новым градоначальником «общим решением».
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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