На место арестованного экс-мэра Нового Уренгоя назначили Колодина

В Новом Уренгое депутаты утвердили на посту главы города временно исполняющего обязанности мэра Антона Колодина.

«Спасибо за доверие. Сделаю всё, чтобы его оправдать», – написал в своём тг-канале г-н Колодин.

При этом ни дума, ни сама администрация ещё не опубликовали информацию о назначении главы. До сих пор скрываются имена остальных кандидатов на пост руководителя. Ранее один из претендентов на это место – Валентина Харинова – сообщила, что она не запрещала рассказвать о себе конкурсной комиссии.

Антон Колодин был назначен на место и.о. главы города после экстренной отставки Андрея Воронова, которого через несколько дней задержали. При этом г-н Воронов написал в своём прощальном посте, что Колодин выбран новым градоначальником «общим решением».

фото - тг-канал Антона Колодина

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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