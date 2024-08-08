Кандидат на пост Нового Уренгоя опроверг заявление мэрии о «секретности» конкурса

В Новом Уренгое на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города заявилась девушка – Валентина Харинова. Она сообщила агентству «Новый День», что с её стороны запрета на раскрытие её имени в рамках конкурса не было. Хотя ранее в мэрии Нового Уренгоя заявили, что никто из кандидатов не дал согласие на озвучивание фамилии.

«Я подписала документы в рамках согласия на участие в конкурсе. Никаких особых запретов не было с моей стороны», – уточнила кандидат в беседе с агентством. Она не знает, почему власти заявили журналистам о запрете.

Валентине Хариновой 26 лет, она родилась и выросла в Новом Уренгое.

работает лаборантом. Является химиком-технологом.

Она пояснила, что хочет работать в администрации города, так как неравнодушна к Новому Уренгою и видит, что некоторые проблемы в городе не решаются местной властью.

«Мне грустно видеть новости о том, как безответственные подрядчики крадут 5 млн из средств, выделенных на ремонт КСК «Молодёжный», потому что власти некогда было за ними следить. Как при ремонте детсадов, а самое главное, парка «Дружба», вырубают деревья, чтобы застелить всё асфальтом, а на вопросы граждан отвечают: «Эти деревья уже взрослые, они не приживутся на новом месте». Никто не беспокоится об экологии, сохранении наших лесов», – написала девушка.

Она отправляла это сообщение губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой поддержать её как молодого и независимого кандидата, но ответ не получила.

У Валентины есть и идея, связанная с бездомным животными. На зиму она предлагает всех бродячих собак и кошек отправлять в приют. Когда потеплеет – выпускать. Это нужно, чтобы замёрзшие и агрессивные животные не нападали на людей, уточняет кандидат.

Она сообщила, что рассчитывает на победу в конкурсе.

«Я приняла решение попробовать стать мэром вместе тех, кто приезжает сюда из корыстных побуждений, бросает свой район, потому что предложили место получше. А если предложат ещё лучше, и нас бросит?»,– объясняет свою мотивацию г-жа Харинова.

Валентина Харинова стала одной из шести кандидатов на пост главы города. Основной претендент – врио главы, выбранный «общим решением» – Антон Колодин.

Конкурс состоится 22 августа. Сначала конкурсная комиссия оценит кандидатов и выберет не менее двух человек. Потом внесёт фамилии выбранных в думу. Затем депутаты проголосуют за одного из выбранных комиссией кандидатов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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