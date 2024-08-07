В Новом Уренгое засекретили фамилии кандидатов на пост главы города

В Новом Уренгое на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города заявились шесть человек.

Фамилия одного из них известна, это выбранный «общим решением» Антон Колодин. Фамилии остальных пяти кандидатов не называют. В пресс-службе мэрии уточнили, что они не дали согласия на раскрытие своих данных.

Конкурс проводится в два этапа в один день 22 августа 2024 года. Комиссия отберёт не менее двух кандидатов и внесёт их фамилии в городскую думу. Депутаты выберут одного для назначения главой города.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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