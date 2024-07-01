Экс-глава Пуровского района Антон Колодин приступил к работе в мэрии Нового Уренгоя. Он с 1 июля является первым заместителем главы города, также на него возложены обязанности главы города. Об этом агентству «Новый День» сообщили в правительстве Ямала.

Г-н Колодин занял место Оксаны Мурашко, которая до сегодняшнего дня была первым заместителем Нового Уренгоя по вопросам имущественных отношений и права. Г-жа Мурашко остаётся в структуре мэрии, она пока понижена до заместителя главы города.

В пятницу, 28 июня, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов внезапно сообщил о своём уходе с поста. Он не назвал причины, а также не сообщил своё будущее место работы. В своём прощальном посте в телеграм он сообщил, что «общим решением» было предложить возглавить газовую столицу пуровскому главе Антону Колодину.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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