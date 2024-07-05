В Тарко-Сале стартовал приёмок заявок от желающих стать главой района

Дума Пуровского района объявила конкурс на пост главы муниципалитета. Приём заявок от желающих возглавить район стартовал сегодня, 5 июля. Последний день для сдачи документов – 1 августа.

Конкурс проводится в два этапа в один день 21 августа 2024 года.

На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами, на предмет полноты содержащихся в них сведений. На втором этапе конкурса комиссия проводит собеседования с кандидатами. Последние должны презентовать своё видение работы главы района.

Фамилии отобранных кандидатов внесут в думу. Депутаты выберут одного из предложенных.

Сейчас и.о. главы Пуровского района является Кирилл Трапезников. Он был перемещён на это место после срочной отставки прежнего главы Антона Колодина. Колодин, в свою очередь, возглавил Новый Уренгой в статусе исполняющего обязанности главы. Эти перемещения связаны с экстренной отставкой г-на Воронова, который ранее был мэром Нового Уренгоя. Сейчас он находится в СИЗО.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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