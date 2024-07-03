Вместе с экс-мэром Вороновым задержали архитектора набережной Шайтанки

Вместе с экс-главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым арестован до 1 сентября 2024 года архитектор Эдуард Полянский. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Компания, в которой он трудится – «Проектстройсервис». Об избрании меры пресечения сообщают в Басманном суде Москвы 3 июля.

Ранее там сообщили об аресте экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова в связи с подозрением в получении взятки. Он получил взятку, по версии следствия, в виде дизайн-проекта дома.

Г-н Полянский рисовал набережную реки Шайтанки в Салехарде. Он показывал свои эскизы замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову (в тот период г-н Воронов работал в правительстве).

В интервью агентству «Новый День» в 2019 году г-н Воронов рассказывал, что глава региона сам нарисовал несколько деталей для новой набережной. Проект так и не реализовали.

Новый Уренгой, Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube