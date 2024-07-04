Ямальские единороссы временно отказались от арестованных Воронова и Нака

Партия «Единая Россия» приостановила членство в партии бизнесмена Григория Нака и экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Они вчера были арестованы в связи с подозрением в даче и получении взятки. Решение приняли на заседании президиума ямальского регионального политсовета партии, сообщается на сайте структуры.

«В соответствии с уставом партии «Единая Россия» (п. 4.4.4) было принято решение приостановить членство в партии Григория Нака и Андрея Воронова, как только стало известно о возбуждении уголовного дела против них», – уточнили в ЕР.

В случае, если вина будет доказана, они будут окончательно исключены из рядов «Единой России».

Салехард, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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