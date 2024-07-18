Бывший пуровский глава участвует в конкурсе на пост мэра Нового Уренгоя

Врио главы Нового Уренгоя Антон Колодин подал документы для участия в конкурсе на пост главы города. Сейчас он является заместителем главы Нового Уренгоя. Это экстренное назначение произведено после того, как в отставку ушёл бывший мэр газовой столицы Андрей Воронов. Он сейчас находится под стражей в связи с подозрением в получении взятки.

О том, что г-н Колодин подал документы для участия в конкурсе, сообщает «Импульс Севера».

Приём документов от желающих возглавить город производится с 18 июля по 6 августа 2024 года. В Новом Уренгое нет прямых выборов мэра. Кандидатов отбирает комиссия.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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