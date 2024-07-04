Конкурс на пост мэра Нового Уренгоя проведут 22 августа

Власти Нового Уренгоя запланировали конкурс на пост главы города. Он состоится 22 августа. Дума Нового Уренгоя приняла соотвествующее решение сегодня

Обновлено в 09:31. После публикации новости стало известно, что дума Нового Уренгоя уже провела срочное заседание, где был объявлен конкурс на пост главы.

Приём документов от желающих занять место арестованного Андрея Воронова производится с 18 июля по 6 августа 2024 года.

В Новом Уренгое нет прямых выборов мэра. Кандидатов отбирает комиссия.

«Конкурс проводится в два этапа в один день. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами, на предмет полноты содержащихся в них сведений, оценивает соответствие претендента требованиям и принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендента ко второму этапу конкурса. На втором этапе конкурса оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов осуществляется путем индивидуального собеседования. Каждому претенденту предоставляется не более 15 мин. для изложения его видения исполнения полномочий в должности главы Нового Уренгоя», – говорится в проекте решения.

Отобранных кандидатов комиссия предлагает думе. Депутаты голосуют за одного из них.

После того, как прежний мэр Андрей Воронов экстренно и без объяснения причин ушёл с поста, и.о. главы стал глава соседнего муниципалитета Антон Колодин.

Новый Уреной, Наталья Ефремова

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