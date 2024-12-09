У бывшего мэра Нового Уренгоя арестовано имущество на 150 миллионов рублей

Имущество на 190 миллионов рублей арестовано у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По делу бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова следствием арестовано имущество стоимостью 190 миллионов рублей», – сказал он.

Ранее РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, в рамках расследования дела бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова под арест попали наручные часы, дома и другие объекты недвижимости. При обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом на Кубани и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру.

По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.

28 июня 2024 года Воронов объявил о своей отставке, отметив, что «впереди ждут новые задачи». В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы поместил его и фигурантов дела бывшего чиновника в СИЗО до весны 2025 года.

Салехард, Елена Васильева

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