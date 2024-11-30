Дорогие часы, дома, квартиры – суд наложил арест на имущество бывшего мэра Нового Уренгоя, который брал взятки

Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, наложил арест на наручные часы, дома и другие объекты недвижимости, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, при обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом на Кубани и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру. А также деньги, сумма которых не уточняется.

По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.

28 июня 2024 года Воронов объявил о своей отставке, отметив, что «впереди ждут новые задачи». В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд отправил

его под стражу. Все фигуранты дела пробудут в СИЗО до 1 марта 2025 года.

Москва, Елена Васильева

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