Закончилось 6-летнее банкротство туркомплекса, на который Кобылкин дал 350 млн рублей

На Ямале завершили банкротство организации, которой принадлежал туркомплекс «Ямалкан» – АНО «КАН». Решение об окончании процедуры несостоятельности принято в марте 2023 года.

Этой структуре экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выделял две субсидии в 2012 и в 2013 году – 100 млн рублей и 250 млн рублей. Цель – организация спортивно-туристического лагеря и соревнований на снегоходах. Однако буквально через несколько лет комплекс был разрушен, имущество потеряно и распродано за копейки. Таким образом округ потерял сотни миллионов рублей из бюджета. Курировать стройку и АНО «КАН» должен был бывший замгубернатора Алексей Булаев и департамент гражданской защиты Ямала (возглавлял его тогда однофамилец замгубернатора Игорь Булаев). Как выяснилось в суде, никто в течение 3 лет не проверил документы об освоении субсидии. О них вспомнили только в 2016 году, когда появилась угроза банкротства АНО «КАН».

Агентство «Новый День» неоднократно рассказывало о странных финансовых схемах и скандалах вокруг туркомлекса. Но за 10 лет никто из силовиков не заинтересовался освоением средств субсидии, хотя в арбитражном суде вскрылись сомнительные схемы распоряжения имуществом, приобретённым за средства бюджета.

Итоговый отчёт о банкротстве

Кредиторы требовали с АНО «КАН» 606 млн рублей. В числе основных – застройщик «Партнёр Групп» и департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО (требовал возвратить около 250 млн рублей из субсидий). Погасить удалось только 5,8 млн рублей. Расходы на арбитражных управляющих и проведение процедуры банкротства составили 17,2 млн рублей.

В ходе банкротства выяснилось, что в 2016 году технику – снегоходы, автобусы, вездеходы массово сняли с учёта и куда-то дели. Часть распродали за копейки. 4 сделки по продаже техники были признаны незаконными. Ещё 9 сделок остались в силе. Например, сделка по продаже снегоболотохода АНО «КАН» депутату городской думы Салехарда Денису Теленкову.

Отчуждение АНО «КАН» техники в пользу неустановленных лиц или её сокрытие состоялось в период, когда гендиректором некоммерческой организации был Виталий Дорошенко. Он позднее был привлечён к субсидиарной ответственности на сумму более 64 млн рублей. Его долги купил бизнесмен из Тулы Назаров Дмитрий за 645 тыс. рублей.

Также выяснилось, что ресторан и домики сильно разрушены. В 2019 году здание ресторана выкупила компания «Проектстройсервис» за 11,5 млн рублей.

История туркомплекса

Да транша общей суммой в 350 млн рублей получило АНО «КАН» на организацию спортивно-туристического лагеря для размещения и подготовки участников международного снегоходного марафона «ЯМАЛКАН» и его проведение. На бюджетные средства построили домики и ресторан под Салехардом. Застройщиком выступила компания «Партнёр Групп». В 2015 году комплекс закрылся. Застройщик заявил, что так и не получил деньги за возведение объекта и подал в суд на АНО «КАН». Появился риск, что компания заберёт туркомплекс за долги. Тогда власти ЯНАО инициировали проверку Счётной палаты. Выяснилось, что часть субсидий была использована неправомерно. Вместо спортивно-туристического объекта регион за бюджетный счёт фактически получил кабак, у которого было не всё в порядке с документами. Тогда представители правительства вынуждены были тоже подать в суд. АНО «КАН» начал банкротиться в 2017 году.

В ходе процесса стало известно, что в 2013 году снегоходные соревнования провели в комплексе, который на тот момент ещё не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. А также был обнародован тот факт, что власти не желали проверять законность расходования денег из бюджета.

«Как установлено судом, Департамент (гражданской защиты – прим.ред), получив от АНО «КАН» финансовые отчёты о расходовании средств субсидии 16.05.2013, к их рассмотрению не приступил. До момента проведения проверки Счётной палатой ЯНАО и выдачи предписания от 19.04.2016, то есть в течение практически трёх лет, Департамент не рассмотрел и не утвердил финансовые отчеты ответчика о расходовании средств бюджетных субсидий, выделенных в размере 350 млн руб. Решения по результатам рассмотрения отчетов направлены ответчику только 13.05.2016. Изложенное позволяет суду прийти к выводу, что истец вопреки возложенным на него государственным функциям и условиям договоров с АНО «КАН» не имел никакой заинтересованности в своевременном рассмотрении финансовых отчётов ответчика вне зависимости от времени их предоставления», – такой вывод сделал арбитражный суд.

Однако ответственности за это никто так и не понёс.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»