На Ямале рассказали, как бывший зам Кобылкина пел песни Лепса и не платил

Бывший заместитель губернатора Ямала Алексей Булаев пел в караоке «Ямалкана» песни и не платил за них и за еду – половину стоимости возмещали владельцы туркомплекса. Об этом написала представитель компании «РМ-Групп» Гульназ Ахмадеева на своей странице в «Фэйсбук», назвав эту информацию слухами. Компания «РМ-Групп», напомним, выкупила долги застройщика «Ямалкана» («Партнер-Групп») и является одним из участников борьбы за имущество комплекса, построенного за бюджетный счет.

Гульназ Ахмадеева ранее уже публиковала уже серию историй про неправомерные действия чиновников ЯНАО и странные документы, связанные со строительством «Ямалкана» и его банкротством. Новая история касается не только г-на Булаева, но и действующих высокопоставленных чиновников окружной администрации.

«Ходят слухи, что еще совсем недавно здесь Булаев Алексей Иванович (бывший замгубернатора по вопросам безопасности, который курировал «Ямалкан» – прим.ред) пел в караоке любимые песни Лепса, оплачивая по личной «дисконтной» карте лишь 50% счета. Да и не только он, злые языки поговаривают добрая половина нынешнего руководства Ямала имела 50 процентные карты на посещение ресторана «Ямалкан», – написала Гульназ Ахмадеева в пятницу, 11 января 2019 года.

Она также разместила актуальные фотографии туркомплекса. На них видно, что «Ямалкан» не сохранен, все разрушено, грязно, разбросано. В дверях проделаны дыры. Коммуникации оторваны.

Власти Ямала в 2012-2013 годах выделили 350 млн рублей субсидии для строительства туркомплекса под Салехардом. В него вошло здание ресторана-бара, а также домики. Субсидию получила некоммерческая организация АНО «КАН». Она привлекла компанию «Партнер-Групп» для возведения объекта. Управляли комплексом конторы, близкие к этому застройщику. Через пару лет комплекс закрылся, «Партнер Групп» потребовал около 500 млн рублей долга за строительные работы – они, якобы, не были оплачены. Началось банкротство. Тогда правительство Ямала внезапно осознало, что субсидия была использована неправомерно – администрация округа также вступила в судебный процесс. Агентство «Новый День» уже описывало детали этого спора и его обстоятельства.

Салехард, служба информации

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