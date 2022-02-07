Бывший замгубернатора Ямала накопил долг по алиментам в 11,5 млн рублей

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Алексей Булаев не платит алименты, его долг по данным на июнь 2021 года составлял 11,5 млн рублей. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Москвы.

Бывшая супруга г-на Булаева – Наталья Булаева обратилась в суд. Поскольку сейчас экс-заместитель главы Ямала банкротится, то заявление в связи с неуплатой алиментов женщина подала в рамках этого же дела.

В 2014 году бывший чиновник развёлся, во время процесса было заключено соглашение – он должен ежемесячно перечислять бывшей жене алименты на сына – 25% от заработка или иного дохода, но не менее 150 тыс. рублей. Согласно материалам дела, г-н Булаев алименты ни разу не перечислил. У него накопился долг в 11 млн 550 тыс. рублей.

Требования супруги бывшего высокопоставленного ямальского чиновника удовлетворены – её требования включены в первую очередь реестра требований кредиторов.

Г-н Булаев, согласно сайту компании «Бизнес Конектинг» и базе данных «Сэлдон Базис» является директором и учредителем указанной компании. Он ушёл из правительства Ямала в 2015 году. В 2019 году стало известно о том, что в отношении него стартовал банкротный процесс, так как он не платил по долгам. В том числе, не закрывал кредит.

Кстати, в банкротном деле фигурирует экс-депутат-чиновник-прокурор Дмитрий Бавдурный, который недавно отказался от мандата депутата думы Ноябрьска. Он покрыл часть долга г-на Булаева по кредиту «Запсибкомбанка», а ещё часть выкупил по договору цессии.

Имя Алексея Булаева связано с одиозным туристическим комплексом «Ямалкан», который разорён и распродан. Куратором этого несостоявшегося туристического проекта был именно г-н Булаев. На «Ямалкан» выделяли 350 млн рублей из бюджета автономии. Однако после отставки г-на Булаева власти округа осознали, что субсидия была использована неправомерно. До сих пор никто не понёс наказание за то, что туркомплекс распродан с молотка, а субсидия в бюджет не возвращена.

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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