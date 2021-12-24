Ямальский политик Бавдурный связал свой уход из думы с QR-кодами

Сложивший полномочия досрочно бывший депутат гордумы Ноябрьска Дмитрий Бавдурный всё-таки решил объяснить свой уход. Он записал видео и выложил его в своих социальных сетях 24 декабря 2021 года. Его полномочия досрочно прекратили коллеги-депутаты 23 декабря 2021 года.

В сегодняшнем видео г-н Бавдурный рассказал, что он переезжает в Тюмень, к семье. Новый род деятельности он охарактеризовал так: «Открыл свою контору и оказываю правовые услуги».

Он также опроверг информацию, которая появилась в СМИ и соцсетях, о том, что получил предложение стать судьёй. Бавдурный заявил, что это неправда, так как он об этом «никогда не мечтал».

«Решение переехать в Тюмень связано с тем, что я хочу находиться рядом с моей семьёй – с моим отцом, с моей женой, с моим братом. И, кроме того, ещё в октябре прошлого года я уволился с работы в Ноябрьске и решил заняться юридической деятельностью», – сказал г-н Бавдурный.

Он также признался, что не поддерживает позицию своей партии ЛДПР о необходимости введения QR-кодов. «Человек сам вправе принимать решение – прививаться ему или ему не прививаться», – заявил г-н Бавдурный.

По словам бывшего депутата, он не ходил на заседания гордумы в режиме ВКС, потому что считает, что это бессмысленно, так как общение должно происходить вживую.

Накануне агентство «Новый День» сообщало, что г-н Бавдурный подал заявление о досрочном сложении полномочий в аппарат думы Ноябрьска в конце ноября. 23 декабря на очередном заедании гордумы его рассмотрели и удовлетворили. При этом г-н Бавдурный не посчитал нужным присутствовать на этом заседании и объяснить коллегам и избирателям свой досрочный уход.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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