Депутат-чиновник-прокурор досрочно уходит из Думы Ноябрьска

Бывший прокурор, чиновник, коммерсант, а ныне депутат городской думы Ноябрьска Дмитрий Бавдурный намерен сложить полномочия. От работы в думе его должны освободить на очередном заседании городской думы 23 декабря 2021 года. Такой вопрос значится в повестке, сообщает агентство «Новый День».

Причину досрочного сложения полномочий пока узнать не удалось.

Дмитрий Бавдурный стал депутатом гордумы Ноябрьска осенью 2019 года. Причём депутатом от ЛДПР, хотя до этого долгое время работал в правительстве округа и прокуратуре. В 2019 году г-н Бавдурный описывал в своих соцсетях свою программу: он намеревался разбираться с несправедливыми тарифами ЖКХ, с безопасностью в Ноябрьске. Он писал, что город «отстаёт от современных темпов». Но за два года прорывных инициатив от г-на Бавдурного в думе Ноябрьска не было.

Любопытно даже не то, что он, будучи чиновником, засветился в интимном скандале, а то, что его имя может фигурировать в крупном уголовном деле о манипуляциях с муниципальной собственностью Нового Уренгоя. Агентство «Новый День» подробно описывало возможную афиллированность г-на Бавдурного с фигурантами расследования.

фото – скрин сюжета ГТРК Ямал

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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