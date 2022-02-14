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Понедельник, 14 февраля 2022, 17:02 мск

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Из Думы Ноябрьска уходит ещё один депутат

Из думы Ноябрьска уходит ещё один депутат – Алексей Гнедин. Вопрос о его отставке его коллеги рассмотрят на ближайшем заседании 17 февраля 2022 года. Г-н Гнедин избирался в гордуму, как сотрудник компании «Гапромнефть Ноябрьскнефтегаз». Сейчас он работает в другом дочернем предприятии «Газпромнефть» – «Меретояханефтегаз».

Как пояснил собеседник в компании «Газпромнефть», Алексей Гнедин уже не живёт в Ноябрьске. Он избирался в многомандатном округе номер 2.

Это будет уже второй депутат за последнее время, досрочно сложивший полномочия. В декабре от мандата отказался Дмитрий Бавдурный, у которого неоднозначный бэк-граунд в регионе. Он также уехал из Ноябрьска в Тюмень.

Новый День: Из Думы Ноябрьска ходит ещё один депутат

фото – Алексей Гнедин. Сайт городской думы Ноябрьска

Ноябрьск, Юлия Фролова

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