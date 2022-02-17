Ещё один депутат ушёл из думы Ноябрьска без объяснения причин

Депутаты городской думы Ноябрьска приняли досрочную отставку сотрудника компании «Меретояханефтегаз» Алексея Гнедина. Решение было принято в ходе очередного заседания 17 февраля 2022 года. Заявление от Алексея Гнедина о сложении полномочий поступило 3 февраля 2022 года.

При этом сам г-н Гнедин не посчитал нужным присутствовать на заседании и попрощаться с коллегами и своими избирателями. И это несмотря на то, что заседание думы проходит в формате ВКС, то есть личного присутствия депутатов не требуется.

У депутата Александра Бондарчука возникли вопросы к заявлению г-на Гнедина. Он посчитал, что повестка заседания была сформирована несвоевременно, кроме того, заявление г-на Гнедина было напечатано, а не написано от руки, что может вызывать сомнения в его подлинности.

Однако депутаты проигнорировали вопросы г-на Бондарчука и проголосовали «за» сложение полномочий г-ном Гнединым.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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