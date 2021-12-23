Прокурор-коммерсант-чиновник Бавдурный не посчитал нужным объяснить досрочный уход из думы Ноябрьска

Бывший чиновник, экс-прокурор и коммерсант Дмитрий Бавдурный не посчитал нужным прийти на своё последнее заседание городской думы Ноябрьска. Коллеги 23 декабря 2021 года лишили полномочий народного избранника в его отсутствие.

Как пояснили во время заседания коллеги г-на Бавдурного, 30 ноября 2021 года от него поступило заявление о досрочном сложении полномочий. Причина не называлась. И даже несмотря на то, что заседание городской думы Ноябрьска 23 декабря проходит в режиме ВКС, г-н Бавдурный не стал в нём участвовать, не поблагодарил коллег за работу и не объяснил своим избирателям, почему он решил не защитать их интересы до конца срока своих полномочий.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»