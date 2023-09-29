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Пятница, 29 сентября 2023, 09:58 мск

Новости Ямал

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Завершено банкротство бывшего замгубернатора Ямала Булаева, теперь он должен только бывшей жене

Банкротство бывшего заместителя губернатора ЯНАО Алексея Булаева завершено. Суд решил, что он больше ничего не должен своим кредиторам, долги у него остались лишь перед бывшей женой – он долгое время не выплачивал ей алименты на сына.

«Суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Булаева А.И. с освобождением его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при реализации имущества гражданина, за исключением требований по взысканию алиментов», – говорится в решении суда.

Напомним, г-н Булаев должен был выплачивать алименты на сына в размере 25% от заработка или иного дохода, но не менее 150 тыс. рублей в месяц. Например, по итогам 2013 года он задекларировал 27,4 млн рублей доходов. С 2014 года бывший ямальский чиновник не платил алименты и накопил 11,5 млн рублей долга перед женой.

Во время процедуры банкротства за очень маленькую цену ушли с молотка две компании, в которых г-н Булаев был учредителем. Это «Торговый дом Бизнес Коннектинг» и ООО «Бизнес Коннектинг». Их купил за 3600 рублей Листаров Эдуард Сергеевич. Сейчас г-н Листаров является ИП, зарегистрированным в Чечне. В 2019 году по утрате доверия из службы судебных приставов Московской области был уволен полный его тёзка. Один и тот же это человек или разные – установить не удалось.

Кроме того, в банкротном процессе бывшего замгубернатора ЯНАО Булаева важную роль сыграл бывший чиновник, депутат, омбудсмен Дмитрий Бавдурный, который уволился из правительства после секс-скандала. Он погасил часть долга Алексея Булаева перед банком в размере 1,1 млн рублей, а также по договору уступки получил ещё один долг г-на Булаева.

Ещё часть долгов покрыла компания ООО «ЭОС», она также по договору цессии стала кредитором г-на Булаева вместо «Запсибкомбанка».

Имя Алексея Булаева связывают прежде всего со скандалом вокруг провалившегося турпроекта прежнего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина – туркомплекса «Ямалкан». Алексей Булаев был куратором и организатором этого проекта. Не просуществовав и пару лет, туркомплекс обанкротился, получив из бюджета сотни миллионов. Во время банкротства собственников «Ямалкана» – АНО «КАН» – вскрылись неоднозначные подробности деятельности г-на Булаева. Причастные к банкротству представители компании «РМ Групп» утверждали, что г-н Булаев мог получить финансовую выгоду от реализации турпроекта и предлагали проверить назначение платежей из субсидии.

Однако никаких проверок и расследований по факту освоения субсидии и банкротства комплекса не было.

Салехард, Наталья Ефремова

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