Губернатор Артюхов анонсировал завершение турбазы Харбейская

На Ямале завершается реконструкция турбазы «Харбейская». Об этом сообщил губернатор автономии Дмитрий Артюхов, его слова цитируют в пресс-службе правительства округа 19 апреля 2022 года.

«Завершаем строительство туристической базы на Харбее. Она будет общедоступная, любой желающий сможет забронировать номер. Очень интересное место – там ущелье, сосны, горная река. И всё это в часе езды от Салехарда. Многие ямальцы, даже жители западной части, не представляют, насколько там красиво», – сказал г-н Артюхов.

Ранее в правительстве говорили, что проект включает в себя строительство гостиничного комплекса, также под гостиницу будет перепрофилировано существующее административное здание природного парка. В гостиничном фонде будет 40 номеров разного класса, бистро, ресторан, банный комплекс и зона для пикника.

Деньги на базу выделяют через «Центр развития инвестиционных проектов». Так что во сколько обошлось властям возведение туркомплекса – неизвестно. Было также создано АНО ««Центр развития туризма на Полярном Урале», которое получает средства из бюджета на создание инфраструктуры будущей турбазы. В том числе центр получил 150 млн рублей.

фото – документация правительства ЯНАО

Салехард, Юлия Фролова

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